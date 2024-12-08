Профессор Карева объяснила, как эффективно и безопасно снизить вес

Доктор наук Елена Карева рассказала о научно обоснованных методах снижения веса. По её мнению, ключевым моментом в борьбе с лишними килограммами является поддержание баланса между потребляемой и расходуемой энергией.
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