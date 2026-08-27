Орловский окружной Совет отменил тайное голосование и конкурсы на спикера

В Орловском округе без шума утвердили новую модель выборов главы. Орловский окружной Совет народных депутатов внёс поправки в положение о своей работе, которые отметают любые потенциальные риски и процедуры, где теоретически могла возникнуть интрига.
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