Минздрав: 14 пострадавшим в ДТП с автобусом в Ставрополье оказали медпомощь

Четырнадцати пострадавшим в ДТП с автобусом в Ставропольском крае оказали медицинскую помощь. Об этом РИА Новости рассказали в Минздраве РФ.
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