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Волна результативных ночных прилетов прокатилась по Украине от Харькова до Львова

Волна результативных ночных прилетов прокатилась по Украине от Харькова до Львова

Минувшей ночью по всей Украине прокатилась мощная волна прилетов ударных беспилотников. Взрывы традиционно звучали в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также в окрестностях Винницы и Одессы.

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