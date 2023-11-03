Волна результативных ночных прилетов прокатилась по Украине от Харькова до Львова

Минувшей ночью по всей Украине прокатилась мощная волна прилетов ударных беспилотников. Взрывы традиционно звучали в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также в окрестностях Винницы и Одессы.
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