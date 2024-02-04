Пугачева и Галкин* станцевали на сцене во время концерта Кристины Орбакайте в Израиле

Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* посетили концерт Кристины Орбакайте в Израиле. На видео, опубликованном в светских Telegram-каналах, запечатлены моменты, где артистка стоит на сцене в объятиях с дочерью.
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