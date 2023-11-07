В детском саду в Новосибирске прокомментировали сообщения об избиении детей

Малыши боятся ходить в детский сад из-за суровой воспитательницы.В детском саду образовательного центра "Горностай" в Новосибирске прокомментировали инцидент с воспитательницей, которую обвинили в избиении детей.
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