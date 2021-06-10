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Пакистан и Китай бросят вызов «информационному доминированию» Запада

Пакистан и Китай бросят вызов «информационному доминированию» Запада

Правительство Пакистана снова отказалось предоставить США военные базы, потому что не видит «свой интерес»; Минск и Исламабад готовы расширять сотрудничество в сельском хозяйстве; Всемирный банк пересмотрел прогноз экономического роста Пакистана на 2021 год; премьер-министр Имран Хан призвал богатые страны профинансировать переход бедных регионов на зеленую экономику; Пекин и Исламабад планируют создание медиахолдинга для продвижения собственной информационной повестки в мире — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

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