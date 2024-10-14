РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

964 подписчика

Рамиль Харисов: Такие эксперименты злят и без того нервное население

Рамиль Харисов: Такие эксперименты злят и без того нервное население

Хочется порассуждать о налоге на бездетность, который общественность обсуждает уже больше недели. Если уйти от бессмысленности закона, то обратите внимание, как медиаполе заполнилось экспертами, которые повышают свою цитируемость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх