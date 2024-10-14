Рамиль Харисов: Такие эксперименты злят и без того нервное население

Хочется порассуждать о налоге на бездетность, который общественность обсуждает уже больше недели. Если уйти от бессмысленности закона, то обратите внимание, как медиаполе заполнилось экспертами, которые повышают свою цитируемость.
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