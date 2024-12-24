Бастрыкин поручил СК проверить сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку после сообщений о рейдерах, отнимающих квартиры у москвичей, и представить доклад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии