Пенелопа Крус, Андрей Звягинцев, Орландо Блум и русская жена главы Miramax Евгения Кузьмина посетили кинофестиваль в Торонто

В Торонто продолжается ежегодный международный фестиваль TIFF — 2026. Премьерные показы посетили Пенелопа Крус, Андрей Звягинцев, Кейт и Руни Мара, Орландо Блум, Хелен Миррен, Том Хиддлстон, Уиллем Дефо, Леа Сейду, российская модель и актриса Евгения Кузьмина, жена главы кинокомпании Miramax Билла Блока, а также звезда "Белого лотоса" Эйми Лу Вуд и многие другие.