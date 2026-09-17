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Мирошник заявил, что Зеленский боится президентских выборов

Мирошник заявил, что Зеленский боится президентских выборов

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский опасается проведения президентских выборов на Украине и не намерен организовывать голосование.

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