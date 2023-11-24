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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о победе в овертайме: «Все увидели, почему «Лада» находится так высоко. Очень непросто их победить»

«Все увидели, почему «Лада» находится так высоко. Очень непросто их победить. Парни старались. Третий период – могли выиграть, но ушли в овертайм.

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