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Историк Мягков заявил, что Россия разгромит ВСУ по примеру Курской битвы

Историк Мягков заявил, что Россия разгромит ВСУ по примеру Курской битвы

Эксперт в сфере исторической научи Михаил Мягков выступил с утверждением о том, что текущая часть СВО РФ крайне напоминает собой временной отрезок перед Курской битвой, в рамках которого нацисты из последних сил попытались разгромить Советский Союз.

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