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Новости Брянска

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Украинские силы ежедневно атаковали Брянскую область в дни выборов

Украинские силы ежедневно атаковали Брянскую область в дни выборов

Во время выборов фиксировались ежедневные попытки атак на Брянскую область, некоторые удары были нацелены на дома членов избиркомов.

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