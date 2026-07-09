Самый дорогой спектакль и самый возрастной номинант на «Эмми»: что обсуждали 9 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений. «Гамлет» возглавил рейтинг дорогих спектаклей Постановка МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли «Гамлет» лидирует среди самых дорогих спектаклей сезона, пишет ТАСС со ссылкой на сервис Ticketland.