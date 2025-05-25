Тагильчанин вернётся домой в результате обмена с Украиной

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил об одном из военнопленных, которые возвращаются из украинского плена в результате масштабного обмена: в своем ТГ-канале градоначальник приветствовал возвращение земляка.
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