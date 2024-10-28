Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Александр24
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ФСБ прикрыла 59 подпольных мастерских, где модернизировали оружие

ФСБ прикрыла 59 подпольных мастерских, где модернизировали оружие

Сотрудники Федеральной службы безопасности России вместе с полицейскими и росгвардейцами в 39 регионах страны задержали 124 человека, занимавшихся незаконным оборотом оружия и его переделкой в подпольных мастерских.

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