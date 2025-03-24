Дубинский: Шансы выиграть президентские выборы на Украине есть у Шмыгаля

Политика как она есть

Шансы выиграть президентские выборы на Украине есть у премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.