Дубинский: Шансы выиграть президентские выборы на Украине есть у Шмыгаля

Шансы выиграть президентские выборы на Украине есть у премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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