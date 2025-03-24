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Политика как она есть

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Дубинский: Шансы выиграть президентские выборы на Украине есть у Шмыгаля

Дубинский: Шансы выиграть президентские выборы на Украине есть у Шмыгаля

Шансы выиграть президентские выборы на Украине есть у премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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