Экс-военного НАТО возмутило уничтожение в США необходимых ВСУ снарядов

Скриншот видео Соединенные Штаты ликвидируют собственные запасы боеприпасов несмотря на то, что могли бы передать их Украине, заявил 5 марта капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах в интервью YouTube-каналу "Да это так".
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