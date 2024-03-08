Экс-военного НАТО возмутило уничтожение в США необходимых ВСУ снарядов

Скриншот видео Соединенные Штаты ликвидируют собственные запасы боеприпасов несмотря на то, что могли бы передать их Украине, заявил 5 марта капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах в интервью YouTube-каналу "Да это так".