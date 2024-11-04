❗️⚡️Завершение подготовки Ирана к ответному удару (последние новости) Заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи: «Мы не будем придавать значение американским выборам, чтобы повлиять на нашу политику» «Мы не пойдем на компромисс в отношении принципов, которых придерживаемся, и не будем вести переговоры по ним» На этом фоне фиксируются следующие оперативно-стратегические детали: - все американские авиабазы ​​на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности; - фиксируется глушение GPS-сигнала в центральной части Израиля; - 10 канал сообщает о необычных движениях в Иране.