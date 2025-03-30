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  • Eduard
    Никто вам ничего не должен.Надо Макрону пусть имущество свое продает и кормит панталонами Украину!"Украине все долж...
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На Украине выборы, кандидат — Зеленский. Названа примерная дата голосования

На Украине выборы, кандидат — Зеленский. Названа примерная дата голосования

28 февраля премьеру новой постановки "Макбета" в старинном академическом театре имени Франко в Киеве затмила дипломатическая катастрофа, развернувшаяся в тот же день между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.

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