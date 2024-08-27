Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Азии борется за выживание

В то время как внутренний спрос на природный газ увеличился на 10% в годовом исчислении, внутреннее потребление нефтепродуктов сократилось на 0,5% из-за снижения спроса на дизельное топливо, сообщила компания Sinopec в своем отчете о доходах за первое полугодие.