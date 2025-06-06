Товарищеские матчи. Армения в гостях у Косово, Швеция сыграет с Венгрией, Польша примет Молдову

Товарищеские матчи Болгария – Кипр Дата проведения 6 июня, 19:00, «Stadion Hristo Botev» Онлайн матча Люксембург – Словения Дата проведения 6 июня, 20:00, «Stade de Luxembourg» Онлайн матча Косово Республика Косово – Армения Дата проведения 6 июня, 20:00, «стадион Фадиля Вокрри» Онлайн матча Венгрия – Швеция Дата проведения 6 июня, 20:30, «Пушкаш Арена» Онлайн матча Польша – Молдова Молдавия Дата проведения 6 июня, 21:45, «Stadion Śląski» Онлайн матча Шотландия – Исландия Дата проведения 6 июня, 21:45, «Хэмпден Парк» Онлайн матча Ирландия – Сенегал Дата проведения 6 июня, 21:45, «Авива-Стэдиум» Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Овечкин посетил Совет Федерации и подарил Матвиенко свитер «Вашингтона»
- Тони Надаль о словах Алькараса про трудности жизни в туре: «Если это его подавляет, пусть бросает теннис»
- Черкас о Ларионове во главе СКА: «Игорю Николаевичу будет непросто. В «Торпедо» у него были ошибки и неудачи. Но не просто так говорят, что он профессор»
Свежие комментарии