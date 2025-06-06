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Товарищеские матчи. Армения в гостях у Косово, Швеция сыграет с Венгрией, Польша примет Молдову

Товарищеские матчи Болгария – Кипр Дата проведения 6 июня, 19:00, «Stadion Hristo Botev» Онлайн матча   Люксембург – Словения Дата проведения 6 июня, 20:00, «Stade de Luxembourg» Онлайн матча   Косово Республика Косово – Армения Дата проведения 6 июня, 20:00, «стадион Фадиля Вокрри» Онлайн матча   Венгрия – Швеция Дата проведения 6 июня, 20:30, «Пушкаш Арена» Онлайн матча   Польша – Молдова Молдавия Дата проведения 6 июня, 21:45, «Stadion Śląski» Онлайн матча   Шотландия – Исландия Дата проведения 6 июня, 21:45, «Хэмпден Парк» Онлайн матча   Ирландия – Сенегал Дата проведения 6 июня, 21:45, «Авива-Стэдиум» Онлайн матча ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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