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Царьград

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AutoFlight продемонстрировал аэротакси в небе Астаны

AutoFlight продемонстрировал аэротакси в небе Астаны

В Астане состоялся первый демонстрационный полет беспилотного аэротакси AutoFlight Prosperity. Организаторами мероприятия выступили Alatau Advance Air Group и AutoFlight.

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