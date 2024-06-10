Ракетный удар системы залпового огня (РСЗО) «Град», совершенный расчетом под командованием гвардии старшего сержанта Андрея Янукяна, успешно уничтожил группировку мотопехоты и два иностранных боевых бронированных транспорта Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии