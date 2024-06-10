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Расчёт «Града» одним залпом уничтожил отделение мотопехоты ВСУ

Ракетный удар системы залпового огня (РСЗО) «Град», совершенный расчетом под командованием гвардии старшего сержанта Андрея Янукяна, успешно уничтожил группировку мотопехоты и два иностранных боевых бронированных транспорта Вооруженных сил Украины.

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