Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 965 подписчиков

Жительницу Уфы выгнали из ОАЭ из-за грубой ошибки в загранпаспорте

Жительницу Уфы выгнали из ОАЭ из-за грубой ошибки в загранпаспорте

Жительнице Уфы сменили пол в загранпаспорте, её отдых с любимым человеком в Дубае сорвался.Жительница Уфы Гузель вместе со своим мужем купили путевки в Дубай (ОАЭ) за 109 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх