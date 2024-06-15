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Появились подробности убийства украинских блогерш, высмеивавших россиян

Появились подробности убийства украинских блогерш, высмеивавших россиян

На Украине двух блогерш, на своих стримах высмеивавших россиян, убил супруг одной из девушек. 23-летний Михаил два года воевал в рядах ВСУ и приехал с передовой в отпуск в Винницу, чтобы выяснить отношения с женой, которая попросила развод, сообщает издание «20 минут».

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Руслан Богомолов
Весёлые вечера на хуторе, однако...
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