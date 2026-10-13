Застрявший в пещере мужчина провел 26 часов в ловушке из-за камнепада

Мужчину спасли из пещеры на Сардинии, где он провел 26 часов в ловушке из-за камнепада. Бедолага по имени Лука Ольметто оказался в ловушке примерно на глубине 10 метров под землей в пещере Горроппедду в горном массиве Урзулей © Raimund Franken/ http://imagebroker.
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