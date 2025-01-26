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Иммунные реакции беременных могут влиять на развитие мозга эмбрионов

Иммунные реакции беременных могут влиять на развитие мозга эмбрионов

Материнские иммунные реакции могут изменять регуляцию генов в развивающемся мозге эмбрионов мышей. Это открытие, опубликованное в журнале Development, подчеркивает важность иммунной системы матери в формировании нервной системы потомства.

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