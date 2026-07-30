КОНКАКАФ проведет экстренное совещание из-за планов Инфантино продать долю чемпионата мира

Члены Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) проведут экстренное совещание из-за намерения президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира коммерческим инвесторам, сообщил журналист Адам Крафтон.
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