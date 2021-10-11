Гороскоп

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Гороскопы по Знакам Зодиака на неделю с 11 октября 2021 года по 17 октября 2021 года

Гороскопы по Знакам Зодиака на неделю с 11 октября 2021 года по 17 октября 2021 года

Овен Довольно благотворный период у Овнов, чтобы провести его для себя и своего здоровья. Гимнастика, йога, танцы, прогулки на свежем воздухе, общение в приятной компании – это и многое другое вам просто необходимо, чтобы сохранить свою энергию.

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Tatiana Boreyko
Чушь какая-то,а не гороскоп,уже несколько лет наблюдаю все та же бредятина…

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