Ильшат Нуриев назначен и.о. ректора Казанского государственного аграрного университета

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Сегодня на совещании в Доме Правительства РТ с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова стало известно о том, что приказом Министерства сельского хозяйства России исполняющим обязанности ректора Казанского государственного аграрного университета назначен Ильшат Нуриев.