Колумбийские наемники ВСУ обвинили Киев в обмане и отсутствии выплат

Один из наемников, Карлос Моралес, рассказал, что большинство его соотечественников приехали на Украину с надеждой заработать от 3000 до 4800 долларов в месяц, но вскоре многие вернулись домой из-за отсутствия выплат.
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