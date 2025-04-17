Захарова: удар Taurus по объектам РФ будет означать участие ФРГ в конфликте

МОСКВА, 17 апреля, ФедералПресс. В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали недавние заявления лидера Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца относительно возможной передачи Украине крылатых ракет Taurus.
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