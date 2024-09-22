17-летняя Корнеева выиграла 100-тысячник в Португалии

17-летняя Алина Корнеева выиграла 100-тысячник в португальском Калдаш-да-Раинья. В финале Корнеева, проводившая второй турнир после семимесячного перерыва из-за травмы, обыграла четвертую сеяную Анастасию Захарову 6:1, 6:4.
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