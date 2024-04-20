Кабмин утвердил допквоту на вывоз зерновых 

Правительство России утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в 2024 году в пять миллионов тонн, она будет действовать до 30 июня, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на сайт кабмина.
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