Слуцкий заявил, что диалог Москвы и Вашингтона приведет к отмене санкций

Сближение двух государств может продолжится Об этом глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сказал в интервью корреспонденту RT Хассану Нассру о том, что санкции с России могут снять.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии