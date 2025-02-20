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Петербургский дневник

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Слуцкий заявил, что диалог Москвы и Вашингтона приведет к отмене санкций

Слуцкий заявил, что диалог Москвы и Вашингтона приведет к отмене санкций

Сближение двух государств может продолжится Об этом глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий сказал в интервью корреспонденту RT Хассану Нассру о том, что санкции с России могут снять.

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