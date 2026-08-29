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Мировое обозрение

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С 473 млрд до 9,5 трлн гривен: Госдолг Украины вырос более чем в 20 раз

С 473 млрд до 9,5 трлн гривен: Госдолг Украины вырос более чем в 20 раз

Долг Украины вырос в 20 раз за 15 лет. Это не просто строка в отчете Минфина — это индикатор состояния экономики, и индикатор тревожный.

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