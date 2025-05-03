Президент Абхазии Бадра Гунба почтил память добровольца из Абхазии, погибшего в Курской области

Президент Абхазии Бадра Гунба почтил память добровольца из Абхазии, погибшего в Курской областиПрезидент Республики Абхазии Бадра Гунба возложил цветы и почтил память добровольца Геннадия Цибулько, трагически погибшего при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции в Курской области, недалеко от села Весёлое.