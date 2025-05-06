Вратарь московского ЦСКА Владимир Шайхутдинов, выступающий за ульяновскую «Волгу», в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Муйжнеком вспомнил о серии пенальти в матче против «Зенита» в Кубке России.
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