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Первый российский биочип поможет оценивать риск Альцгеймера до появления симптомов

Первый российский биочип поможет оценивать риск Альцгеймера до появления симптомов

Первый отечественный биочип для оценки генетического риска болезни Альцгеймера «Биочип-А» протестировали на 216 пациентах одной из московских Клиник памяти.

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