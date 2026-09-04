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Нарышкин прокомментировал реакцию россиян на враждебные выпады перед выборами

Нарышкин прокомментировал реакцию россиян на враждебные выпады перед выборами

В преддверии выборов в России Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки, высказался о реакции населения на враждебные выпады, направленные на страну.

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