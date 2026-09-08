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В кастрюльке

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Больше не тушу в кастрюле: сочные фаршированные перцы необычным способом — запекаю половинками в духовке

Больше не тушу в кастрюле: сочные фаршированные перцы необычным способом — запекаю половинками в духовке

Давайте приготовим фаршированные перцы немного необычным способом — половинками, чтобы начинка хорошо подрумянилась, а сыр сверху образовал аппетитную корочку.

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