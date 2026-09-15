«Так делают одни нищеброды»: стыдно ли уносить домой еду из ресторана?

Не доели в ресторане стейк? Не смогли одолеть порцию пасты? Не допили вино? Почему-то простая просьба завернуть всё это с собой у многих до сих пор вызывает страх осуждения.
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