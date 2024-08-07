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  • Лев Сивохин
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В США советуют украинцам «готовиться стать следующими афганцами»

В США советуют украинцам «готовиться стать следующими афганцами»

Рано или поздно поставки Запада прекратятся, а Украина разделит судьбу брошенного Афганистана. Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший офицер морской пехоты США Мэтью Хо, передаёт корреспондент «Украинцы должны быть готовы стать следующими афганцами.

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