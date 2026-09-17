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Царьград

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В Таганроге потушили пожар, бушевавший шесть дней после атаки

В Таганроге потушили пожар, бушевавший шесть дней после атаки

Пожар, вспыхнувший в Таганроге после воздушной атаки 12 сентября, полностью потушен. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

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