В Таганроге потушили пожар, бушевавший шесть дней после атаки

Пожар, вспыхнувший в Таганроге после воздушной атаки 12 сентября, полностью потушен. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.
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