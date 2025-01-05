ЦАХАЛ заявила о повреждении ракетой из Газы КПП для доставки гуманитарной помощи

Global Look Press/Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency Запущенная вечером 4 января из сектора Газа ракета повредила контрольно-пропускной пункт (КПП) "Эрез", через который ввозили гуманитарную помощь в анклав, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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