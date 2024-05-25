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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Это что за ужасы она тут описывает. Это ее отражение в зеркале?!Женщины, которые ...
  • Сергей Лепехов
    Дура Морена, продолжай дрочить на свой Запад дальше. А в ненавистном тебе СССР просто были достойные пенсии, которые ...Женщины, которые ...
  • Валерий Вадимов
    увы...в норме,если мужчина позволит...вернее в первый раз он предупредит...а второй-за борт...не нравится-сама сделай...Чего хочет женщин...

Женщины, которые останутся у разбитого корыта

Женщины, которые останутся у разбитого корыта

На соседнем канале прочитала о женщинах, которые останутся у разбитого корыта. По мнению автора, это женщины, которые ничего не откладывали, а тратили деньги бездумно: покупали духи и кофе в стаканчиках, летали в Париж.

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Комментарии
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Сергей Лепехов
Дура Морена, продолжай дрочить на свой Запад дальше. А в ненавистном тебе СССР просто были достойные пенсии, которые давали возможность и в 55, и в 60 жить полноценной жизнью...
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8 час.
Майя Maja
Это что за ужасы она тут описывает. Это ее отражение в зеркале?!
Ответить
1 час.

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