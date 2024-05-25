На соседнем канале прочитала о женщинах, которые останутся у разбитого корыта. По мнению автора, это женщины, которые ничего не откладывали, а тратили деньги бездумно: покупали духи и кофе в стаканчиках, летали в Париж.
Женщины, которые останутся у разбитого корыта
Комментарии
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Сергей Лепехов
Дура Морена, продолжай дрочить на свой Запад дальше. А в ненавистном тебе СССР просто были достойные пенсии, которые давали возможность и в 55, и в 60 жить полноценной жизнью...
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8 час.
Майя Maja
Это что за ужасы она тут описывает. Это ее отражение в зеркале?!
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1 час.
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