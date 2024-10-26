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Судьба мошенника

Судьба мошенника

Судьба мошенника Никого не жалко, никого: мошенника из колл-центра в Днепропетровске казнили в Польше за обман бабушки украинского бандита.

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Александр Почекунин
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