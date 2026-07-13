Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как россияне поменяли символы престижа

Как россияне поменяли символы престижа

ИРИНА АЛКСНИС Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

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Комментарии
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Владимир Абрамчук
Эти таджики и узбеки вам сами рассказали, где они учатся, и на каком отделении, платном или бесплатном? Или это вам ректор политеха отчет предоставил о количестве таджиков и узбеков на бюджете?
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4 н.
Александр Иноземцев
&quot;...Моя внучка два года назад окончила школу с серебряной медалью! На бюджет в ВУЗ ее не взяли и ей пришлось поступить на вечернее отделение Политеха платно! Платит 120 т.р. в год&quot;. =============================================== 😊 Ваша внучка лишь подтвердила написанное в обсуждаемой статье: &quot;По итогам исследования 2026 года главным символом статуса стала ВОЗМОЖНОСТЬ ДАТЬ СВОИМ ДЕТЯМ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: этот пункт выбрала половина респондентов. В 2006-м было 37%&quot; 😉
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4 н.
Александр Симаков
Таджики (и граждане Белоруссии, Казахстана и Киргизстана) могут учиться в российских вузах на бюджете на основании межгосударственных соглашений и по правительственным квотам. Всего для иностранцев выделяется менее 5 процентов мест от общего количества.  Что касается Вашей внучки, то серебряная медаль по окнчании школы не является определяющим фактором при поступлении в ВУЗ, главное - результаты ЕГЭ. Если Ваша внучка сдала ЕГЭ на 60 баллов (при наличии медали), то вполне естесственно, что её не взяли в ВУЗ. За такое положение в образовании Вы можете благодарить межгосударственные соглашения об обмене студентами -  сколько таджиков учатся в наших ВУЗах, столько же граждан России учатся в Таджикистане - сновной их поток приходится на совместный Российско-Таджикский (славянский) университет и филиалы ведущих российских вузов в Душанбе — МГУ им. М.В. Ломоносова, НИТУ МИСИС, НИУ «МЭИ» и Уфимского государственного нефтяного технического университета. Всего в настоящий момент в Таджикистане проходят обучение более 14 тысяч граждан России. Так что Вашей внучке было бы не легче, если бы таджики учились в Таджкистане - их места бы заняли российские студенты, который сейчас учатся там.
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4 н.