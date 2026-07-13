Как россияне поменяли символы престижа

"...Моя внучка два года назад окончила школу с серебряной медалью! На бюджет в ВУЗ ее не взяли и ей пришлось поступить на вечернее отделение Политеха платно! Платит 120 т.р. в год". =============================================== 😊 Ваша внучка лишь подтвердила написанное в обсуждаемой статье: "По итогам исследования 2026 года главным символом статуса стала ВОЗМОЖНОСТЬ ДАТЬ СВОИМ ДЕТЯМ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: этот пункт выбрала половина респондентов. В 2006-м было 37%" 😉

Александр Симаков

Таджики (и граждане Белоруссии, Казахстана и Киргизстана) могут учиться в российских вузах на бюджете на основании межгосударственных соглашений и по правительственным квотам. Всего для иностранцев выделяется менее 5 процентов мест от общего количества. Что касается Вашей внучки, то серебряная медаль по окнчании школы не является определяющим фактором при поступлении в ВУЗ, главное - результаты ЕГЭ. Если Ваша внучка сдала ЕГЭ на 60 баллов (при наличии медали), то вполне естесственно, что её не взяли в ВУЗ. За такое положение в образовании Вы можете благодарить межгосударственные соглашения об обмене студентами - сколько таджиков учатся в наших ВУЗах, столько же граждан России учатся в Таджикистане - сновной их поток приходится на совместный Российско-Таджикский (славянский) университет и филиалы ведущих российских вузов в Душанбе — МГУ им. М.В. Ломоносова, НИТУ МИСИС, НИУ «МЭИ» и Уфимского государственного нефтяного технического университета. Всего в настоящий момент в Таджикистане проходят обучение более 14 тысяч граждан России. Так что Вашей внучке было бы не легче, если бы таджики учились в Таджкистане - их места бы заняли российские студенты, который сейчас учатся там.